До 2024 року Укрзалізниця отримає 10 тис. нових вагонів, - Мінінфраструктури

Про це повідомили в Міністерстві інфракструктури.



Програма оновлення вантажних вагонів передбачає будівництво майже 46 тис. вагонів до 2028 року. Ідеться про 31,2 тис. піввагонів та 14,6 тис. зерновозів.



"Завдяки програмі оновлення вантажних вагонів ми плануємо уже протягом 2022-2023 років отримати понад 10 тисяч нових, і ще стільки ж - лише за 2024 рік. Загалом же до 2028 року Укрзалізниця планує інвестувати 50 млрд грн у новий вантажний парк, а ще 57 млрд грн планується залучити з допомогою приватних інвесторів. Для підсилення програми вже у 2022 році ми спільно з Мінекономрозвитку створимо умови для державного лізингу, який стане дієвим механізмом гарантування фінансових ризиків виробника та бізнесу з боку держави", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



У Мінінфраструктури зазначають, що зараз у парку є 174 тис. вагонів, у 54% (майже 100 тис.) із котрих закінчився термін служби.



Окрім цього, середній вік вагонів вищий за норму. Так, середній вік піввагонів складає 23 роки (норма - 22 роки), а зерновозів - 36 років (норма - 30 років). Це загрожує безпечному руху потягів.



Завдяки програмі оновлення в Мінінфраструктури розраховують зменшити середній вік піввагонів з 23 до 7 років і сформувати в Україні новий інфраструктурний ринок обсягом понад 107 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb