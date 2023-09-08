До 3 років за ґратами засуджено киянина, який виманював гроші, обіцяючи евакуювати з Маріуполя
Голосіївський районний суд Києва оголосив вирок 22-річному чоловіку, який за 20 тис. гривень обіцяв евакуювати людину з тимчасово окупованого Маріуполя, однак обіцянки не виконав
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 22-річному чоловіку за фактом заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).
У суді було доведено, що обвинувачений вводив в оману людей під приводом надання послуг з евакуації громадян з місць бойових дій. У травні 2022 року він протягом тривалого часу листувався з дівчиною, яка хотіла вивезти свою матір з тимчасово окупованого Маріуполя.
"За винагороду у 20 тис. гривень обвинувачений пообіцяв евакуювати родичку потерпілої у безпечне місце. Проте, отримавши на банківську карту кошти, жодних дій щодо евакуації жінки не здійснив, а гроші привласнив", - йдеться у повідомленні.
Під час судового розгляду обвинувачений ухилявся від прибуття до суду, у зв’язку з чим за клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а внесену ним заставу у розмірі майже 50 тис. грн звернуто в дохід держави на підтримку Збройних Сил України.
Голосіївський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та призначено реальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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