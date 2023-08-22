Обманула 500 родин: на Миколаївщині затримали шахрайку, яка обіцяла знайти інформацію про полонених
СБУ на Миколаївщині затримала шахрайку, яка обманула понад 500 родин військовополонених, обіцяючи за гроші знайти інформацію про воїнів
Про це пише Служба безпеки України.
Фейковий інтернет-детектив прикидалась фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців та обманом отримувала гроші від їхніх родин.
Зазначається, що за суму до 7 тис. грн за одного військового, зловмисниця обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан, але одразу після отримання грошей зловмисниця обривала комунікацію з потерпілими.
Таким чином шахрайка ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.
Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Гроші вона вимагала для нібито вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих.
Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантки було виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.
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