Обманула 500 родин: на Миколаївщині затримали шахрайку, яка обіцяла знайти інформацію про полонених

Про це пише Служба безпеки України.

Фейковий інтернет-детектив прикидалась фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців та обманом отримувала гроші від їхніх родин.

Зазначається, що за суму до 7 тис. грн за одного військового, зловмисниця обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан, але одразу після отримання грошей зловмисниця обривала комунікацію з потерпілими.

Таким чином шахрайка ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн.

Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" та "Повертайся живим". Гроші вона вимагала для нібито вирішення "поточних" питань з пошуку зниклих.

Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки було виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.