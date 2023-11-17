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До $7000 за "послугу": в кількох областях затримали 7 організаторів схем для ухилянтів

17 листопада, 2023 п'ятниця
12:45
Кримінал

У різних областях України СБУ ліквідувала 5 схем для ухилянтів та затримала їхніх організаторів, які вимагали за свої "послуги" до $7 тис.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Серед затриманих організаторів оборудки таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Фігуранти продавали клієнтам підроблені документи або переправляли їх за кордон поза контрольно-пропускними пунктами, щоб вони могли уникнути призову за межами України. За даними СБУ, вартість таких "послуг" становила до $7 тис., зокрема, сума залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину кордону.

У Чернівцях

СБУ затримала місцевого бізнесмена, який за гроші переправляв потенційних призовників до сусідньої країни "лісовими стежками", а клієнтам представлявся "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".

У Черкасах

Правоохоронці викрили медпрацівницю місцевої лікарні, яка за хабарі пропонувала дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності.

У Львові

СБУ затримала 43-річного громадянина однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні. Він за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності для тих, хто бажав уникнути призову.

На Вінниччині

Затримали двох місцевих, які на човнах переправляли ухилянтів за межі України через прикордонну річку.

За інформацією СБУ, за "додаткову" плату у розмірі 1 тис. євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

На Рівненщині

СБУ затримала двох зловмисників, які співпрацювали один з одним за акою схемою: один з них підшукував потенційних втікачів від призову, а інший переправляв їх до Євросоюзу через зелену зону.

В СБУ зазначають, що зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: https://t.me/SBUkr


Фото: https://t.me/SBUkr


  • Мешканці Одеси повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю.
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СБУ
Чернівці
мобілізація
Війна з Росією
Рівненщина
Вінниччина
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