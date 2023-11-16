В Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю
Мешканці Одеси повідомили про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, підозрювана підшукувала наречених з інвалідністю для ухилянтів та організовувала термінову процедуру укладання шлюбу", - йдеться у повідомленні.
Таким чином чоловіки могли виїхати за кордон як особи, що супроводжують жінку з інвалідністю.
Вартість послуги становила 4500 доларів США.
"Затримали підозрювану під час передачі замовнику "послуги" свідоцтва про шлюб та одержання неправомірних коштів", - повідомили в ОГП.
"Також за сприяння в незаконному виїзді призовників з України повідомлено про підозру фіктивній дружині, яка отримувала частину винагороди за оборудку", - додали там.
Нині вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
- Раніше суд на Львівщині визнав винним пастора церкви, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом священнослужителів. Йому дали 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши з іспитовим строком 2 роки.
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