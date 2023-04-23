До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
У неділю, 23 квітня, вранці до Бердичева Житомирської області прибув ще один потяг з 58 жителями з Донецької області
Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.
Стало відомо, що рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де вони змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу.
Зазначається, що серед евакуйованих - жінки, діти, люди похилого віку. Дехто приїхав з домашніми улюбленцями.
"У кожного своя історія, багато хто втратив житло, роботу, тривалий час перебував без світла, води та їжі. Надалі людей розселять у місця тимчасового проживання. Але кожен живе думками про рідний дім", - йдеться у дописі.
- 7 квітня повідомлялося, що евакуація з Херсона проходить у авральному порядку - коли після обстрілів немає, де жити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе