До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини

Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

Стало відомо, що рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де вони змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу.

Зазначається, що серед евакуйованих - жінки, діти, люди похилого віку. Дехто приїхав з домашніми улюбленцями.

"У кожного своя історія, багато хто втратив житло, роботу, тривалий час перебував без світла, води та їжі. Надалі людей розселять у місця тимчасового проживання. Але кожен живе думками про рідний дім", - йдеться у дописі.