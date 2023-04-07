Евакуація з Херсона проходить у авральному порядку - коли після обстрілів немає, де жити, - ексрадник мера
Зараз у Херсоні залишились ті, хто виконує функції управління та забезпечення життєдіяльності міста, або ті, хто вже не хоче його покидати з різних причин
Про це в ефірі Еспресо заявив колишній радник мера Херсона Роман Головня.
"Основна маса людей поїхала з міста протягом довготривалої окупації. Коли була деокупована територія - також відбулась масова евакуація, багато людей поїхало у найближчі міста - Миколаїв, Одеса", - сказав він.
За словами Головні, наразі така тенденція, що у місті залишились ті люди, які не хочуть евакуйовуватися або не мають такої змоги, хоча зараз всі можливості для цього є.
"В основному, евакуація проходить в авральному форматі, коли обстріляний будинок і немає де жити. Є пряма загроза життю. У таких випадках люди погоджуються на евакуацію. Зараз у місті залишились ті, хто виконує функції управління та забезпечення життєдіяльності міста або ті, хто вже не хоче його покидати з різних причин", - підсумував він.
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