Про це в ефірі Еспресо заявив колишній радник мера Херсона Роман Головня.

"Основна маса людей поїхала з міста протягом довготривалої окупації. Коли була деокупована територія - також відбулась масова евакуація, багато людей поїхало у найближчі міста - Миколаїв, Одеса", - сказав він.

За словами Головні, наразі така тенденція, що у місті залишились ті люди, які не хочуть евакуйовуватися або не мають такої змоги, хоча зараз всі можливості для цього є.

"В основному, евакуація проходить в авральному форматі, коли обстріляний будинок і немає де жити. Є пряма загроза життю. У таких випадках люди погоджуються на евакуацію. Зараз у місті залишились ті, хто виконує функції управління та забезпечення життєдіяльності міста або ті, хто вже не хоче його покидати з різних причин", - підсумував він.