До деокупованого селища на Херсонщині повертають газ, якого там не було пів року
До осель мешканців деокупованого селища Велика Олександрівка Херсонської області повертають газ, якого там не було пів року
Про це 2 листопада повідомив у Telegram голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
"Понад пів року без газопостачання жили мешканці Великої Олександрівки. Нині ж фахівці активно працюють над тим, аби виправити це. Початок уже покладено. Сьогодні газ повернули в перші п'ять осель", - написав він.
"Повноцінне газопостачання неодмінно відновлять у всьому селищі. Ремонтні бригади щоденно над цим працюють", - запевнив чиновник.
- Велику Олександрівку звільнили від російських окупантів на початку жовтня.
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