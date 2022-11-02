Про це 2 листопада повідомив у Telegram голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

"Понад пів року без газопостачання жили мешканці Великої Олександрівки. Нині ж фахівці активно працюють над тим, аби виправити це. Початок уже покладено. Сьогодні газ повернули в перші п'ять осель", - написав він.

"Повноцінне газопостачання неодмінно відновлять у всьому селищі. Ремонтні бригади щоденно над цим працюють", - запевнив чиновник.

Велику Олександрівку звільнили від російських окупантів на початку жовтня.

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