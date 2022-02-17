До депутатських планшетів було вшито модуль для онлайн-голосування, – Рудик
До планшетів, якими користуються у Верховній Раді народні депутати, під час "перепрошивки" було встановлено модуль для можливості онлайн-голосування
Про це повідомляє у кулуарах парламенту лідер партії "Голос" Кіра Рудик, передає Інтерфакс-Україна.
"Нині ще до того, як ці поправки внесено (про можливість онлайн-голосування на пленарних засіданнях - ІФ), уже депутатам кажуть: "Віддайте свої планшети - ми їх перепрошиємо". Мій планшет перепрошили. І знаєте, що там є? Модуль для онлайн-голосування. Тобто "слуги" для себе вже все вирішили і наразі просто проштовхуватимуть це через залу", - сказала Рудик.
Також вона наголосила, що відповідний законопроєкт ще не зареєстровано у ВР.
Крім того, нардеп зауважила, що "Голос" не підтримує ініціативи щодо запровадження онлайн-голосування.
"Я не знаю жодної опозиційної партії та фракції, яка це підтримує. Тому що ми чудово розуміємо, куди це все йде. А йде це до того, щоб депутати, які вже в "слугах народу" або не голосують за вказівкою, або перебувають на своїх округах, могли або самі, або через планшети голосувати так, як потрібно владі", - додала Рудик.
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