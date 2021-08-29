До Дня пам'яті захисників України оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
29 серпня о 10.00 оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Будуть приспущені Державні прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, іноземних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах і на кораблях", - йдеться в повідомленні Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.
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Зазначається, що це станеться в рамках Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Довідка
День пам'яті захисників України встановлено указом президента від 23 серпня 2019 № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, а також як нагадування про одну з найбільш кривавих подій війни на сході України - Іловайську трагедію.
Смертельний для українських захисників "зелений коридор" пролягав через поля з соняшниками. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка соняшника.
- Нагадаємо, Офіс генпрокурора не встановив причинно-наслідковий зв'язок між діями українського військового командування і загибеллю бійців АТО під час боїв за Іловайськ в 2014 році.
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