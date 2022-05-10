До Канади прибув перший літак з українськими біженцями
На канадський острів Ньюфаундленд прибув перший зафрахтований урядом літак із біженцями з України
Про це повідомляє канадський мовник CBC News.
Так, 166 українців, зокрема 55 дітей, прилетіли до столиці провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, міста Сент-Джонс, із польського Катовіце. Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом.
Біженців зустрічав губернатор провінції Ньюфаундленд Ендрю Ф'юрі. А всі витрати на переліт взяв на себе уряд канадської провінції.
За словами міністра імміграції Джеррі Бірна, цей рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.
Як повідомляє CBC, цього року до Канади в'їхали 19 тис. громадян України, а уряд із середини березня схвалив 90 тис. клопотань про візи від українців.
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