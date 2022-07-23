До Києва на другий Cаміт перших леді та джентльменів приїхала дружина президента Литви

Про це повідомила пресслужба президента Литви у твіттері.

"Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трішки українцями", – зазначив Гітанас Науседа.

Відомо, що Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, на якому обговорюватимуть майбутнє України та усього світу у контексті повоєнної відбудови нашої країни.

Сам президент Литви приїхав до України ще 13 квітня. Тоді на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським приїхали також президенти Польщі, Латвії й Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс.

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