До Києва на другий Cаміт перших леді та джентльменів приїхала дружина президента Литви
Дружина литовського президента Гітанаса Науседи Діана приїхала до України на другий Cаміт перших леді та джентльменів
Про це повідомила пресслужба президента Литви у твіттері.
"Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трішки українцями", – зазначив Гітанас Науседа.
Відомо, що Діана Науседа візьме участь у Другому саміті перших леді та джентльменів, на якому обговорюватимуть майбутнє України та усього світу у контексті повоєнної відбудови нашої країни.
- Сам президент Литви приїхав до України ще 13 квітня. Тоді на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським приїхали також президенти Польщі, Латвії й Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс.
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