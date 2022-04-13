Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії їдуть до Києва
13 квітня до Києва на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським прямують Президенти Польщі, Литви, Латвії й Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Алар Каріс
Про це повідомили в Адміністрації президента Польщі.
"Президент Республіки Польща Анджей Дуда разом з президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом і литовцем Гітанасом Науседою вирушили до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться в заяві.
Гітанас Науседа у твітері написав, що президенти їдуть до Києва "із сильним повідомленням про політичну підтримку та військову допомогу".
"Литва продовжуватиме підтримувати боротьбу України за її суверенітет і свободу. Разом до перемоги!", - наголосив він.
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