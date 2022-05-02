До Києва повертаються співробітники посольства Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на МЗС Сеула.



Після повномасштабного вторгнення Росії співробітники посольства Південної Кореї евакуювалися зі столиці та працювали у тимчасовому офісі в Чернівцях. Зазначають, що у Києві посольство почне працювати з понеділка, 2 травня. У МЗС країни повідомили, що розглядають поетапне повернення решти співробітників.



"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних справ та захисту громадян у тісній співпраці з українським урядом", - йдеться в повідомленні.



Видання повідомляє, що понад 20 посольств, у тому числі Франції, Італії та Нідерландів, також відновили свою роботу.

Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва.

Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства вирушили до Львова у вівторок, 26 квітня.