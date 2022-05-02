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До Києва повертаються співробітники посольства Південної Кореї

2 травня, 2022 понедiлок
09:10
Суспільство

Посол Південної Кореї Кім Хьонг Те та інші працівники посольства повернулися до Києва, щоб відновити свою роботу

Про це повідомляє Yonhap News Agency з посиланням на МЗС Сеула.

Після повномасштабного вторгнення Росії співробітники посольства Південної Кореї евакуювалися зі столиці та працювали у тимчасовому офісі в Чернівцях. Зазначають, що у Києві посольство почне працювати з понеділка, 2 травня. У МЗС країни повідомили, що розглядають поетапне повернення решти співробітників.

"Вони планують виконувати завдання з дипломатичних справ та захисту громадян у тісній співпраці з українським урядом", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що понад 20 посольств, у тому числі Франції, Італії та Нідерландів, також відновили свою роботу.

  • Очільниця дипломатичного представництва Британії в Україні повідомила про своє повернення до Києва.
  • Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства вирушили до Львова у вівторок, 26 квітня.
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Новини
посольство
Південна Корея
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