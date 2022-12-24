Про це повідомляє видання Le Figaro.

Зазначається, що 28 грудня міністр відвідає Монумент Героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.

Видання додає, що своїм візитом Лекорню має "продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з моменту початку війни 24 лютого".

29 листопада до України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU. З подібних озброєнь Україна вже має HIMARS і далекобійні РСЗВ М270.

14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заваявив, що Франція та Італія схвалили постачання систем протиповітряної оборони SAMP-T, про яку просив президент Володимир Зеленський.

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