До Києва приїде глава Міноборони Франції, - ЗМІ
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ, очікується, що він зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим
Про це повідомляє видання Le Figaro.
Зазначається, що 28 грудня міністр відвідає Монумент Героям у Києві та зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.
Видання додає, що своїм візитом Лекорню має "продемонструвати українській владі незмінну підтримку Франції з моменту початку війни 24 лютого".
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