До Києва з Риги доставили пасажирські автобуси й гуманітарну допомогу

Про це розповів у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.



"Сьогодні наші латвійські партнери, делегація мерії міста Риги, передали Києву в якості допомоги 11 сучасних пасажирських автобусів. А також - гуманітарну допомогу", - зазначив він.



За словами мера, дуже важливо оновлювати і збільшувати парк громадського транспорту, робити комфортнішим пересування Києвом у цих складних умовах.



"І я вдячний віце-меру Риги Едвардсу Смілтенсу за його візит, щоб особисто передати цю допомогу та підтримати нас. Це для нас - свідчення солідарності Латвії з Україною, її столицею, з українським народом у нашій боротьбі за свою незалежність та свободу", - наголосив він.



Віталій Кличко зауважив, що на кожній машині є принт із символічного муралу з обіймами, який зробив латвійський художник у Ризі. Міська влада Риги розглядає можливість передачі ще понад 30 автобусів. Українська й латвійська столиці домовилися про подальшу співпрацю.

28 квітня Рига передала Києву пасажирські автобуси й майже 80 тонн гуманітарної допомоги.

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