До Києва з Риги доставили пасажирські автобуси й гуманітарну допомогу
До Києва з Риги 30 квітня прибуло 11 сучасних пасажирських автобусів, розглядають передачу ще понад 30 автобусів
Про це розповів у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні наші латвійські партнери, делегація мерії міста Риги, передали Києву в якості допомоги 11 сучасних пасажирських автобусів. А також - гуманітарну допомогу", - зазначив він.
За словами мера, дуже важливо оновлювати і збільшувати парк громадського транспорту, робити комфортнішим пересування Києвом у цих складних умовах.
"І я вдячний віце-меру Риги Едвардсу Смілтенсу за його візит, щоб особисто передати цю допомогу та підтримати нас. Це для нас - свідчення солідарності Латвії з Україною, її столицею, з українським народом у нашій боротьбі за свою незалежність та свободу", - наголосив він.
Віталій Кличко зауважив, що на кожній машині є принт із символічного муралу з обіймами, який зробив латвійський художник у Ризі. Міська влада Риги розглядає можливість передачі ще понад 30 автобусів. Українська й латвійська столиці домовилися про подальшу співпрацю.
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