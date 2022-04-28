Рига передала Києву майже 80 тонн гуманітарної допомоги

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в телеграмі.



"Друзі! 11 пасажирських автобусів, які передала Києву влада Риги, вже перетнули кордон і прямують Україною до столиці. Автобуси завантажені майже 80 тоннами гуманітарної допомоги", - наголосив він.



Віталій Кличко подякував латвійцям за допомогу й додав, що Київ готується її зустрічати.

Польща надає Полтавщині 500 тонн гумдопомоги.

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