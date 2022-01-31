До кінця року може розпочатися фінансування проєкту щодо покриття інтернетом залізниць в Україні, - Федоров

Про це він сказав під час виїзного брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми (Мінцифри, - ред.) пропонуватимемо зміни до бюджету і фокусуватимемося на тому, щоб розпочати будівництво вишок та покриття залізничних колій. Насамперед "Інтерсіті" і далі всі інші шляхи", - сказав Федоров.



Міністр зазначив, що усі залізничні шляхи, якими зараз пересувається "Інтерсіті", покриті інтернетом лише на 40%. Мінцифра, Держспецзв'язку та оператори, за його словами, працюють над тим, аби збільшити покриту інтернетом територію до 80-90%.



"Для цього потрібні інвестиції у вишки, їх потрібно будувати там, де раніше вони не будувалися, щоб покращити зв'язок. Є завдання від президента та прем'єр-міністра для вирішення цього питання. І у нас вже є певне бачення, що потрібно зробити", - зазначив Федоров.



Він додав, що фахівці уже провели аудит та мають план з покращення зв'язку на 20-30% щороку. Міністр зауважив, що перші кроки буде зроблено вже до кінця 2022 року.



"Я впевнений, що цього року буде зроблено перший крок - будуть внесені зміни до бюджету і розпочнеться фінансування цього проєкту", - сказав Федоров.

Раніше у Мінцифри заявили, що до кінця 2022 року на всіх українських автошляхах з'явиться мобільний інтернет.