До кінця року може розпочатися фінансування проєкту щодо покриття інтернетом залізниць в Україні, - Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що відомство ініціює зміни до державного бюджету для фінансування покриття інтернетом залізниць в Україні
Про це він сказав під час виїзного брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми (Мінцифри, - ред.) пропонуватимемо зміни до бюджету і фокусуватимемося на тому, щоб розпочати будівництво вишок та покриття залізничних колій. Насамперед "Інтерсіті" і далі всі інші шляхи", - сказав Федоров.
Міністр зазначив, що усі залізничні шляхи, якими зараз пересувається "Інтерсіті", покриті інтернетом лише на 40%. Мінцифра, Держспецзв'язку та оператори, за його словами, працюють над тим, аби збільшити покриту інтернетом територію до 80-90%.
"Для цього потрібні інвестиції у вишки, їх потрібно будувати там, де раніше вони не будувалися, щоб покращити зв'язок. Є завдання від президента та прем'єр-міністра для вирішення цього питання. І у нас вже є певне бачення, що потрібно зробити", - зазначив Федоров.
Він додав, що фахівці уже провели аудит та мають план з покращення зв'язку на 20-30% щороку. Міністр зауважив, що перші кроки буде зроблено вже до кінця 2022 року.
"Я впевнений, що цього року буде зроблено перший крок - будуть внесені зміни до бюджету і розпочнеться фінансування цього проєкту", - сказав Федоров.
- Раніше у Мінцифри заявили, що до кінця 2022 року на всіх українських автошляхах з'явиться мобільний інтернет.
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