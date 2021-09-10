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До КМДА прийшли з обшуками через розкрадання 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих

10 вересня, 2021 п'ятниця
16:15
Суспільство

У Києві до Департаменту охорони здоров’я КМДА прийшли з обшуками через розкрадання 6 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих

Про це передає прокуратура Києва.
 
"Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з ГУБКОЗ СБ України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати та привласнення коштів територіальної громади міста Києва проводяться обшуки в приміщеннях Департаменту охорони здоров’я КМДА та в офісних приміщеннях постачальника лікарських засобів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
 
Слідство встановило, що Департаментом охорони здоров’я за результатами проведення закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.
 
"Внаслідок закупівлі лікарських засобів за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
 
Так, 10 вересня 2021 року на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту КМДА та фірми-постачальника тривають обшуки.
 
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я КМДА та постачальнику.
 
Досудове слідство триває.

  • Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення у центрі Києва.

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прокуратура
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