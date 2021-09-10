До КМДА прийшли з обшуками через розкрадання 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих

Про це передає прокуратура Києва.



"Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з ГУБКОЗ СБ України в рамках кримінального провадження за фактом розтрати та привласнення коштів територіальної громади міста Києва проводяться обшуки в приміщеннях Департаменту охорони здоров’я КМДА та в офісних приміщеннях постачальника лікарських засобів (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.



Слідство встановило, що Департаментом охорони здоров’я за результатами проведення закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих.



"Внаслідок закупівлі лікарських засобів за штучно завищеними цінами з місцевого бюджету зайво сплачено коштів на суму понад 6 млн грн", - йдеться в повідомленні.



Так, 10 вересня 2021 року на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту КМДА та фірми-постачальника тривають обшуки.



Вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я КМДА та постачальнику.



Досудове слідство триває.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань викрили факти зловживання службовим становищем посадовцями КМДА при передачі у користування приватному товариству земельних ділянок та приміщення у центрі Києва.

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