До кордонів України Росія стягнула понад 400 літаків та 360 бойових вертольотів, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
Станом на 25 серпня біля кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів
Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.
Як йдеться у повідомленні, станом на 25 серпня біля кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.
"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як К 52", - сказав Ігнат.
Також речник командування ПС ЗСУ зазначив, що РФ активно застосовує тактично авіацію.
"Це винищувачі, які патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22", - додав він.
- Удень 24 серпня у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник
- 24 серпня близько 11-ї протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
- Пообіді 24 серпня над Чернігівською областю протиповітряна оборона збила два російських безпілотних літальних апарати.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.53
Купівля 39.53Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе