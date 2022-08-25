Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.

Як йдеться у повідомленні, станом на 25 серпня біля кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів.

"Довкола наших кордонів знаходиться угруповання літаків Росії – понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, із них понад 150 – ударні, такі як К 52", - сказав Ігнат.

Також речник командування ПС ЗСУ зазначив, що РФ активно застосовує тактично авіацію.

"Це винищувачі, які патрулюють повітряний простір Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі перебувають літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22", - додав він.

Удень 24 серпня у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник

24 серпня близько 11-ї протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.

Пообіді 24 серпня над Чернігівською областю протиповітряна оборона збила два російських безпілотних літальних апарати.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb