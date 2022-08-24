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Поблизу Чернігова ППО збила російський безпілотник

24 серпня, 2022 середа
16:33
війна з Росією БПЛА

Пообіді 24 серпня над Чернігівською областю протиповітряна оборона збила російський безпілотний літальний апарат

Про це інформує в фейсбуці Оперативне командування "Північ".

"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Близько 15:30 засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотний літальний апарат поблизу Чернігова.

  • 24 серпня близько одинадцятою годиною дня протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
  • Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.

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Росія
ППО
російська армія
Чернігів
Чернігівщина
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протиповітряна оборона
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