Поблизу Чернігова ППО збила російський безпілотник
Пообіді 24 серпня над Чернігівською областю протиповітряна оборона збила російський безпілотний літальний апарат
Про це інформує в фейсбуці Оперативне командування "Північ".
"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
Близько 15:30 засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотний літальний апарат поблизу Чернігова.
- 24 серпня близько одинадцятою годиною дня протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
- Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.
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