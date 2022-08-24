Про це інформує в фейсбуці Оперативне командування "Північ".

"У Чернігівській області працювала система протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.



Близько 15:30 засоби протиповітряної оборони збили російський безпілотний літальний апарат поблизу Чернігова.

24 серпня близько одинадцятою годиною дня протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.

Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.

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