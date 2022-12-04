Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Пресслужба повідомляє про уточнення інформації: "у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей".

Також зазначається, що втрати особового складу вчергове привезли до місцевої лікарні Мелітополя.

Нагадаємо, станом на 3 грудня за час повномасштабної війни проти України російські окупанти втратили 90 600 осіб загиблими, 2917 танків, 280 літаків та 263 гелікоптери.

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