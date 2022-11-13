Про це в ефірі Еспресо розповіла староста звільненого села Дудчани Херсонської області Алла Торчанська.

"У нашому селі "староста" окупаційної влади, яка посіла моє місце, була однією із найжорсткіших. Вона хотіла, щоб її сприймали в селі. Цього не було. Люди, які говорили про це, і ті, які казали щось проти або сперечались, - одразу на наступний день до них приїздила ФСБ або росгвардія. Не важливо, хто це був – молоді люди, жінки, родини з дітьми чи літні люди" - зазначила Торчанська.

За її словами, ветерани війни з РФ чи військові та їх родичі, які були в селі - одразу були під прицілом.

"Вона видала всіх людей. У нас є такий випадок, коли до двох літніх людей приїхала росгвардія після її наводки за те, що їх син зараз захищає Україну. Після цих розмов серце тата не витримало, і він помер. Так, у нього були певні хвороби, але з ними він жив", - додала староста.

Також вона розповіла історію про ветерана війни з Росією.

"Я йому з самого початку говорила, що треба виїжджати, бо достатньо було тих, хто здавав, а він залишався зі своїми батьками. Ми приховували його перебування як могли. Після мого від’їзду вона на нього нацькувала росгвардію. Він нещодавно давав свідчення в СБУ про те, що його забирали, били, катували, тримали на підвалі. Його вивозили в ліс, імітуючи розстріл. Він їм казав: "Стріляйте, яка вам різниця?" А вони казали, що це буде м’яка для нього смерть і що будуть щось відрізати чи надрізати на тілі. Його відпустили. Ця "староста" вдруге на нього навела, тепер вона говорила, що він навідник, і його вдруге забрали", - зазначила Торчанська.

Староста заявила, що такі історії дуже часті.

"В нас є чоловік, який зник, і ми до сьогодні не знаємо, де він перебуває. Він сказав одному колаборанту фразу: "Що ти будеш робити, коли прийдуть наші, куди тікатимеш?". І за це його забрали. Навели на нього ФСБ – і людина зникла. У нас не дозволяли людям збирати дрова, просто ходити збирати сушняк, сухостій. Тому, що ця новопризначена "староста" збиралась торгувати дровами і вугіллям, яке б, певно мало б, бути завезене з РФ. Хотіла ці гроші присвоїти собі – це мав бути її бізнес і тому вона не дозволяла людям нічого зібрати. Ця людина зараз в Криму", - підсумувала вона.