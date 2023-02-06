Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Немає рішення Заходу щодо того, що Росія Путіна не повинна існувати і в цьому ключова проблема. Через два тижні почне роботу Мюнхенська конференція з питань безпеки. На ній відбудеться дуже цікава дискусія щодо того, яким чином має закінчитися війна і що має бути з повоєнною Росією. Організатори запросили кількох опозиціонерів, які спробують представити своє бачення того, як Росія має розвиватися після поразки в Україні. За цих два тижні Україні варто було б підготувати своє бачення, чим має завершитися війна і що далі повинно бути з Росією", - зазначив він.

На думку Огризка, ми вже повинні переводити це з розмов на конкретні проєкти документів.

"Можливо, починати думати над проєктом того самого договору про повоєнний мир, який має бути встановлений після перемоги над РФ. У нас попереду багато роботи і завдяки цьому ми значно швидше просунемося у психологічному зламі партнерів. Інакше Путін лякає всіх ядерною кнопкою, а на Заході цього бояться. Щоб вони не боялись, ми маємо запропонувати своє бачення, обговорювати його. Розуміти, що Москва колонізувала десятки народів і вони мають право на самовизначення. Тоді починається спокійна предметна розмова, а не шарахання від того, що Путін завтра нападе нас і Європу з ядерною зброєю. Він тверезо оцінює ситуацію і розуміє, що цей напад буде останнім днем його життя", - підсумував ексміністр.