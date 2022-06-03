До "народного ополчення" в Білорусі має увійти по 50 людей з кожної сільради, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує, щоб "народне ополчення" складалося з 50 осіб при кожній сільраді
Про це повідомляє Белта.
Лукашенко вважає, що люди, які ввійдуть у "народне ополчення", повинні володіти основною зброєю.
"Нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет)", - сказав він.
27 травна міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що Лукашенко поставив завдання створити "народне ополчення". При цьому у країні є війська територіальної оборони.
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