До нової хвилі COVID-19 не більше місяця, - Радуцький
Нова хвиля коронавірусу в Україні може початись раніше, ніж за місяць
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.
"Темпи вакцинації зростають на очах. Стрімко наближаємось до 5 млн щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень", - написав він.
Він зауважив, що ситуація по регіонах нерівномірна.
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"Деякі області за кількістю повністю вакцинованих на тисячу мешканців вдвічі випереджають інші", - повідомив нардеп.
Він навів статистику: у лідерах Київ та Київщина, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Миколаївська області. Майже вдвічі менше зроблено щеплень в Одеській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Луганській областях.
"У країні є достатній обсяг вакцин, вакцинація доступна всім категоріям населення, до кінця літа очікуємо ще 13 млн доз. Тепер все залежить від бажання місцевої влади. Відкривайте Центри вакцинації, посилюйте роботу з населенням", - написав Радуцький.
Нардеп додав, що цей час треба провести ефективно.
"До нової хвилі за всіма прогнозами залишається не більше місяця", - заявив голова комітету.
- З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.
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