До нової хвилі COVID-19 не більше місяця, - Радуцький

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook.



"Темпи вакцинації зростають на очах. Стрімко наближаємось до 5 млн щеплень. Якщо тенденція збережеться, на початку осені вийдемо на рівень в 10 млн щеплень", - написав він.



Він зауважив, що ситуація по регіонах нерівномірна.



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"Деякі області за кількістю повністю вакцинованих на тисячу мешканців вдвічі випереджають інші", - повідомив нардеп.



Він навів статистику: у лідерах Київ та Київщина, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Миколаївська області. Майже вдвічі менше зроблено щеплень в Одеській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Луганській областях.



"У країні є достатній обсяг вакцин, вакцинація доступна всім категоріям населення, до кінця літа очікуємо ще 13 млн доз. Тепер все залежить від бажання місцевої влади. Відкривайте Центри вакцинації, посилюйте роботу з населенням", - написав Радуцький.



Нардеп додав, що цей час треба провести ефективно.



"До нової хвилі за всіма прогнозами залишається не більше місяця", - заявив голова комітету.

З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.