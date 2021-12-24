До Одеси прибув французький військовий фрегат

Про це заявили у ВМС України.



"Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника", - ідеться в повідомленні.



У ВМС зауважили, що від прийняття у 2018 році фрегата типу FREMM Auvergne до ВМС Франції зупинка в Одесі є першим заходом судна в морські води України.

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