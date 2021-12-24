До Одеси прибув французький військовий фрегат
До України прибув корабель ВМС Франції, який може знищувати надводні кораблі та наземні об'єкти ворога
Про це заявили у ВМС України.
"Сьогодні, 24 грудня до одного з причалів Морського вокзалу міста Одеси ошвартувався фрегат Військово-Морських Сил Французької Республіки Auvergne. Даний тип кораблів призначений для протичовнової оборони, знищення надводних кораблів та нанесення ударів по наземним об'єктам противника", - ідеться в повідомленні.
У ВМС зауважили, що від прийняття у 2018 році фрегата типу FREMM Auvergne до ВМС Франції зупинка в Одесі є першим заходом судна в морські води України.
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