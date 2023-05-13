До перемоги ще довгий і складний шлях, - Залужний

Про це він заявив в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Комарову в рамках проєкту "Рік. За кадром. Генерал".

Залужний зазначив, що знає, як Україна може здобути перемогу у війні з Росією. Утім він наголосив, що шлях до неї буде непростий.

"Я бачу, як це можна зробити, бачу, що ще потрібно для цього зробити. Але знаю точно, що до перемоги ще дуже довгий шлях. Дуже довгий і складний", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що Україна продовжує триматися завдяки простим людям, які не полишають свої позиції. Також, за його словами, вони створюють цю перемогу, але роботи ще дуже багато.

"Ми прийдемо до цього і обов'язково переможемо. Але знову хочу сказати, що поки все тримається на плечах цих простих людей", - підсумував Залужний.