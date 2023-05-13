Мама шукала сина: Залужний розповів про випадок на війні, який змусив його плакати

Особистим досвідом Залужний поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь. На той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія, що все-таки він живий і все буде добре. І в один момент мені вже доповіли, що, на жаль, він загинув, його немає. І я був вимушений якось із мамою прояснити цю ситуацію. Тому що мама прислала мені його смс. Він перед вильотом написав смс про те, що він патріот. Що навіть як його не стане, він хоче, щоб знали, що він був нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось це питання обговорити, в мене сил не вистачило", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ сказав журналісту, що пам'ятає ім'я загиблого бійця, але називати потрібно імена всіх, хто віддав життя за Україну.

"Пам'ятаю, але не буду казати. Їх доведеться називати дуже багато. Вони всі цього варті", - сказав Залужний.

Генерал зізнався, що важко переживає щоденні численні повідомлення про загибель українських захисників.

"Погано. Погано і важко. Але що робити", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також констатував, що Україна не має вибору, крім як боротися, оскільки метою РФ у війні є винищення українців.

"Стратегічна ціль РФ, на мою думку, полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть із хлібом і сіллю і на цьому українська державність закінчилася. Коли українці почали спротив, почали захищатися, то станом на сьогодні вони свідомо з РФ їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців. Саме вбивати. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони прийшли свідомо і несуть зараз шалені втрати, в тому числі на Донецькому оперативному напрямку, в районі Бахмута, але все одно йдуть убивати українців. Це їхня мета", - сказав Залужний.