Про це інформує офіційне інтернет-представництво глави держави.

Президент Зеленський зустрівся з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії "Оскар" Шоном Пенном, який уже втретє приїздить до України за час повномасштабної війни РФ.

"Американський митець привіз свою статуетку "Оскар" і передав її президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни", - пише пресслужба.

Натомість Володимир Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ ступеня, яким актора було нагороджено за допомогу в зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та внесок у популяризацію нашої держави у світі.

Зеленський подякував Шону Пенну за увагу й підтримку України та її народу з початку цієї війни.

Також Володимир Зеленський і Шон Пенн відвідали Алею сміливості на столичній площі Конституції, де поруч з іменами багатьох світових лідерів, які допомогли Україні під час повномасштабного вторгнення РФ, є й іменна табличка Шона Пенна.

Глава держави наголосив, що Алея сміливості починається саме з таблички, присвяченої американському актору та режисеру, адже він відвідав Україну в перший день російського вторгнення, 24 лютого, щоб зафіксувати події та донести світові правду про агресію Росії.

"Ми надзвичайно вдячні всім людям, які приїжджали особисто, щоб підтримати Україну й наших громадян. І ми хотіли мати місце, завдяки якому сучасні й майбутні покоління українців пам’ятатимуть тих сміливців, які були з Україною із самого початку", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Шон Пенн прибув до України, щоб зібрати інформацію про напад Росії та передати світу правду.

А у березні Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям.

Пізніше того ж місяця американський актор звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар".

28 червня Зеленський зустрівся з Шоном Пенном, який приїхав знімати документальний фільм.

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