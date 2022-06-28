Про це інформує офіційний сайт Офісу президента України.

Як зазначається на сайті, Зеленський подякував відомому актору за увагу та підтримку, яку він надає Україні від початку повномасштабної війни.

Пан Пенн зі свого боку висловив бажання відвідати міста та села України, які постраждали внаслідок злочинних дій російської армії.

"Шоне, ми дуже зацікавлені в тому, щоб показати світові, що сталося навколо Києва. Я знаю, що ви в перші дні цієї війни були тут. Багато чого змінилося в Києві. Але навколо Києва є деякі міста, які дуже важливо продемонструвати світові – показати те, що накоїла Росія", – сказав Володимир Зеленський.

Американський актор відвідав Україну в перший день повномасштабногомасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Тоді Шон Пенн мав на меті зафіксувати події в країні, аби донести світу правду про агресію Росії.

У червні організація CORE, яку заснував Пенн, провела благодійний вечір на підтримку України, до учасників якого звернувся Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Шон Пенн прибув до України, щоб зібрати інформацію про напад Росії та передати світу правду

А у березні Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям

Пізніше того ж місяця американський актор звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар"

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