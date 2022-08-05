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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією До перемовин з Росією за посередництва Ердогана слід ставитися обережно, - дипломат Огризко
Ексклюзив

До перемовин з Росією за посередництва Ердогана слід ставитися обережно, - дипломат Огризко

5 серпня, 2022 п'ятниця
21:43
війна з Росією Путін Ердоган

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко переконаний, що президент Туреччини Реджеп Ердоган має свої інтереси у війні Росії проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Мені не дуже подобається та роль, яку на себе хоче взяти Туреччина. Адже насправді Туреччина хоче мати хороші відносини з Росією та Україною одночасно і на цьому ще добре заробити. Це дуже цинічний підхід до війни Росії проти України", - пояснив Огризко

Дипломат наголосив, що Україні слід дуже обережно ставитися до перемовин з Росією за посередництва Туреччини.

"Якщо ми приймемо президента Туреччини Реджепа Ердогана як посередника, то він дійсно буде посередині між злочинцем Путіним та Україною. Тому, на мою думку, до таких перемовин наша влада повинна ставитись з дуже великою обережністю. Ми повинні чітко і ясно розуміти, що Ердоган має не проукраїнську позицію. В стратегічно важливих питаннях Ердоган не той гравець, який нам сьогодні потрібен", - додав він.

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Росія
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
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