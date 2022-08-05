До перемовин з Росією за посередництва Ердогана слід ставитися обережно, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Мені не дуже подобається та роль, яку на себе хоче взяти Туреччина. Адже насправді Туреччина хоче мати хороші відносини з Росією та Україною одночасно і на цьому ще добре заробити. Це дуже цинічний підхід до війни Росії проти України", - пояснив Огризко

Дипломат наголосив, що Україні слід дуже обережно ставитися до перемовин з Росією за посередництва Туреччини.

"Якщо ми приймемо президента Туреччини Реджепа Ердогана як посередника, то він дійсно буде посередині між злочинцем Путіним та Україною. Тому, на мою думку, до таких перемовин наша влада повинна ставитись з дуже великою обережністю. Ми повинні чітко і ясно розуміти, що Ердоган має не проукраїнську позицію. В стратегічно важливих питаннях Ердоган не той гравець, який нам сьогодні потрібен", - додав він.

5 серпня президенти Туреччини та Росії зустрілися в Сочі, щоб обговорити війну РФ проти України та "продуктову угоду"

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