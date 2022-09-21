До періоду зимових холодів ЗСУ відвоюють Херсон, кривавою ціною для Кремля, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що ЗСУ мають завдання не тільки просунути лінію фронту на Півдні, а фізично знищити російське угрупування військ, яке там перебуває
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я оцінюю успіхи на Півдні не за глибиною просування наших військ, а за темпами знищення російського окупаційного угрупування. Російські окупаційні війська демонструють, що не збираються тікати з Херсонщини. Вони збираються там стояти на смерть, але незрозуміло для чого", - підкреслив Киричевський.
За його словами, окупанти під вогневим контролем ЗСУ продовжують ремонтувати переправи, але невдало.
"Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ знищили близько 100 танків, а на Херсонщині ЗСУ знищили вже 122 танки. Темпи знищення окупантів на Херсонщині зросли на 50%, і це позитивна динаміка. Я дотримуюсь своїх оцінок, що до періоду зимових холодів ЗСУ відвоюють Херсон, і тут вже є питання: наскільки кривавою буде ціна для Кремля?"- додав Киричевський.
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