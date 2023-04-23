Про це Певкур сказав в інтерв'ю естонському суспільному мовнику ERR після наради Групи підтримки України на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

"Якщо послухати думки, [які звучали на базі] "Рамштайн", то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два", - сказав він.

Також за його словами, перешкодою наразі є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція [країн, що надали Україні танки] Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, імовірно, відбудеться, є погода. Погода досить дощова, і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці скоріше чекають поліпшення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", - сказав Певкур.

Читайте також: Генерал Міллі: Танки Abrams - найсучасніші, вони кардинально змінять ситуацію на фронті

Він зокрема додав, що на зустрічі в Німеччині також обговорювали питання навчання українців у західних країнах.

"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули в Україну, а частково прибувають. Західні союзники на досить високому рівні навчили Україну, як провести контрнаступ. Інформація та координація під американським керівництвом були досить вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли почнеться українська контратака", - сказав глава естонського військового відомства.

Окрім цього, за словами Певкура, крім протиповітряної оборони, українці відчувають велику потребу в боєприпасах. Є також специфічні потреби, зокрема важкі вантажівки та причепи для них. Питання щодо надання Україні винищувачів західного типу також розглядається.

"У союзників є дуже точне уявлення про те, що потрібно українцям", - сказав Певкур.