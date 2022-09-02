До польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей

Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM.

Згідно з оцінками, у Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку.

Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.

"185 тисяч", - сказав Чарнек, відповідаючи на питання, скільки саме українських дітей пішли до польських шкіл, і додав, що це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.

За словами міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.

"Дистанційне навчання в Україні триватиме і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні. Решта дітей навчаються дистанційно або повертаються в Україну, або перебувають в іншій країні", - сказав він.

Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.

8 липня в Україні спростять розв'язання питань тимчасового виїзду дітей за кордон. Батьки зможуть оформляти дозволи на виїзд у Дії.

За інформацією міністра освіти та науки Польщі Пшемислава Чарнека, з вересня у школах Польщі навчатимуться 400 тис. українських дітей.

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