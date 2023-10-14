До портів Одеси прямує караван із трьох суден
Станом на ранок 14 жовтня до портів Великої Одеси йде черговий караван у складі трьох суден
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Зазначається, що серед суден є дедвейт MAX EMPEROR - 91,8 тис. тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G - 74,4 тис. тонн та дедвейт JOLANDA - 180,6 тис. тонн.
Повідомляється, що Capesize, ймовірно, йде під завантаження рудою.
"Таким чином, маємо вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21", - додали у повідомленні.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.
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