До портів Одеси прямує караван із трьох суден

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зазначається, що серед суден є дедвейт MAX EMPEROR - 91,8 тис. тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G - 74,4 тис. тонн та дедвейт JOLANDA - 180,6 тис. тонн.

Повідомляється, що Capesize, ймовірно, йде під завантаження рудою.

"Таким чином, маємо вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21", - додали у повідомленні.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.