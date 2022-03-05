До повернення миру в Україні: РФ і Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць
Російську та білоруську залізниці відсторонили від участі в Міжнародному союзі залізниць (UIC) до повернення миру в Україні
Про це повідомляє Мінінфраструктури України.
"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму", - йдеться у повідомленні.
Офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні надійшла 5 березня.
"UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи", - зазначає міністерство.
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) - всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.
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