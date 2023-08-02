Про це повідомляє Державне космічне агенство України.

Пуск відбувся о 03:31 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).

Зазначається, що розробкою основної конструкції першого ступеня ракети-носія і частини наземного обладнання займалось Конструкторське бюро "Південне", а виготовленням - Південний машинобудівний завод. Обидва базуються у Дніпрі. Вони кооперували з київським підприємством "Київприлад", харківським "Хартрон-Аркос", запорізьким "Хартрон-Юком", чернігівськими "Чезара Телеметрія" та "Рапід" на замовлення американської корпорації Northrop Grumman.

"Підготовку PH Antares, її випробування та пуск проведено за участі фахівців ДП "КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та ТОВ "Хартрон-Аркос". На ДП "КБ "Південне" фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску і в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Загалом, з 2013 року ракету-носій Antares запускали 18 разів, 17 з них – успішно. Пуск, який відбувся зараз, був останнім у теперішній модифікації ракети, створеної за участі українських підприємств.

"Для наступних трьох запусків у 2023-2024 роках корпорація Northrop Grumman зафрахтувала три РН Falcon 9 у компанії SpaceX. У подальшому корпорація Northrop Grumman у співпраці з американською компанією Firefly Aerospace має намір створити оновлену версію ракети Antares 330, що дозволить розв'язати питання залежності від іноземних постачальників обладнання", - розповіли у Державному космічному агенстві.