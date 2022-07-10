Про це інформує в телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики" проєкту "Раптор", - напсиав Братчук.

Відомо, що катер отримав пошкодження під час бойових дій біля Зміїного.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb