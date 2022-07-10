До Севастополя доставили російський катер, пошкоджений біля Зміїного, - Братчук
До тимчасово окупованого Севастополя рашисти доставили протидиверсійний катер "Юнармеец Балтики", пошкоджений біля острова Зміїний
Про це інформує в телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"У Севастополь на судноремонтний завод доставили пошкоджений російський протидиверсійний катер П-342 "Юнармеец Балтики" проєкту "Раптор", - напсиав Братчук.
Відомо, що катер отримав пошкодження під час бойових дій біля Зміїного.
- Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.
- 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.
- 3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.
- 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.
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