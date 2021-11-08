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До системи автоматичного списання боргів приєдналося 18 банків

8 листопада, 2021 понедiлок
14:58
Економіка кредит

В Україні 18 банків можуть автоматично блокувати рахунки боржників за вимогою державних та приватних виконавців

Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з повідомленням, наразі 18 банків автоматично блокують рахунки громадян за вимогою державних та приватних виконавців, однак серед них ще відсутня половина з десяти українських банків з найбільшими активами.

Зазначається, що автоматично блокують рахунки громадян ПриватБанк, Універсал Банк, Оксі Банк, Таскомбанк, Індустріалбанк, Банк Восток, Прокредит Банк, Банк "Львів", Банк "Конкорд", Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, ОТП Банк, Ідея Банк, Метабанк, Банк Український Капітал, Агропросперіс Банк, Укрсиббанк, Радабанк.

У пресслужбі нагадали, що 23 березня 2021 року Мін'юст видав наказ, відповідно до якого гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення. 

У квітні, відповідно до вимог державних та приватних виконавців, банки почали блокувати рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників, частково або повністю. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них - Приватбанк та Монобанк.

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банки
борги
виконавча служба
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