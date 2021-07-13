До складу воєнного кабінету РНБО додали двох віцепрем’єрів
Президент України Володимир Зеленський змінив склад військового кабінету Ради національної безпеки і оборони
Про це йдеться в указі.
До військового кабінету Ради національної безпеки і оборони входили прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, міністр закордонних справ, міністр оборони, голова СБУ, начальник Генштабу ЗСУ, голова ДПСУ, командувач Нацгвардії України та керівник ОП. Також - спікер Верховної Ради, за згодою.
Наразі до складу кабінету входять:
- віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- заступник голови офісу президента, до відання якого віднесено питання національної безпеки і оборони;
- перші заступники секретаря РНБО.
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