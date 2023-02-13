Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на фейсбуці.

Так до створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони долучилися представники:

проєкту реформи оборонних закупівель;

проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони

"Бігус Інфо";

Центру оборонних стратегій;

Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука;

ГО "Демократична сокира";

ГО "Стоп корупції";

Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;

БО ;Волонтерський рух;

ГО ;Разом проти корупції";

Ради громадського контролю НАБУ;

ВО "Автомайдан";

Асоціації громадського харчування.

"Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно", - наголосив Резніков.

Він подякував експертам за конструктивну роботу та критику. Очільник Міноборони висловив вдячність за те, що ті виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури.

Також Резніков зазначив, що всю підготовчу роботу з боку Міноборони доручили забезпечити держсекретарю.