До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
Російські військові перекидають нові підрозділи своїх військ до тимчасово окупованих Мелітополя і Генічеська та перевозять техніку в бік Запорізької області через Арабатську стрілку
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Навпаки ми фіксуємо те, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська", - каже Федоров.
Мер Мелітополя також додав, що після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці. За його словами, місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області.
Міський голова Федоров також додав, що в Енергодарі ворог трохи зменшує свою присутність, однак поки не можна говорити про їхню повну відсутність там.
- У ніч з 27 на 28 червня у Мелітополі прогриміли вибухи. Зазначається, що окупанти вмикали сирену.
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