Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Навпаки ми фіксуємо те, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська", - каже Федоров.

Мер Мелітополя також додав, що після підриву мосту на Чонгарі, ворог почав перекидання своєї техніки по Арабатській стрілці. За його словами, місцеві мешканці відмічають, що колони техніки йдуть в бік Запорізької області.

Міський голова Федоров також додав, що в Енергодарі ворог трохи зменшує свою присутність, однак поки не можна говорити про їхню повну відсутність там.