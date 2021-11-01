До трьох років ув'язнення: комітет Ради рекомендував посилити відповідальність за підробку COVID-документів
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт №6084, що передбачає посилення покарання за підробку COVID-документів
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, передає "РБК-Україна".
За використання підробних COVID-документів законопроєктом пропонується запровадити штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років.
За підробку COVID-документів медиком передбачається штраф від 34 тис. до 68 тис. грн або до 2 років ув'язнення.
За підробку COVID-документів з метою збуту та збут фальшивих документів - штраф від 85 тис. до 170 тис. грн або до 3 років ув'язнення.
- Нагадаємо, поліція Вінниччини викрила схему продажу по 250 євро підробних електронних COVID-сертифікатів, які відображались у застосунку "Дія". До схеми були залучені медики.
- Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе