До трьох років ув'язнення: комітет Ради рекомендував посилити відповідальність за підробку COVID-документів

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук, передає "РБК-Україна".



За використання підробних COVID-документів законопроєктом пропонується запровадити штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років.



За підробку COVID-документів медиком передбачається штраф від 34 тис. до 68 тис. грн або до 2 років ув'язнення.



За підробку COVID-документів з метою збуту та збут фальшивих документів - штраф від 85 тис. до 170 тис. грн або до 3 років ув'язнення.

Нагадаємо, поліція Вінниччини викрила схему продажу по 250 євро підробних електронних COVID-сертифікатів, які відображались у застосунку "Дія". До схеми були залучені медики.

Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України.