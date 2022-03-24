До України насуваються морози, мокрий сніг і вітер, - синоптик Наталка Діденко

Про це вона повідомила у facebook.

25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0…-3℃, в східній частині подекуди до -5℃.

Вдень буде тепліше, +8…+13℃.

Найближчої ночі дощ та мокрий сніг, переважно невеликі, пройдуть у північній частині України, у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині періодично дощитиме.

На решті території України вночі - без опадів.

У денні години п‘ятниці переважна частина України належатиме сухій погоді, лише на Одещині очікується дощ.

У Києві дощ найближчої ночі переходитиме у невеликий мокрий сніг.

Завтра вдень у столиці - без опадів.

Вночі в Києві 0…+2℃, вдень 25 березня +8…+10℃.

У суботу, 26 березня, знову тепло, а в неділю, 27 березня, - похолоднішає та буде вітряно.



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