До України насуваються морози, мокрий сніг і вітер, - синоптик Наталка Діденко
25 березня в Україні прийде морозна погода, подекуди до -5℃. У деяких областях очікуються дощ і мокрий сніг
Про це вона повідомила у facebook.
25 березня температура повітря вночі опускатиметься до 0…-3℃, в східній частині подекуди до -5℃.
Вдень буде тепліше, +8…+13℃.
Найближчої ночі дощ та мокрий сніг, переважно невеликі, пройдуть у північній частині України, у центральних областях, на Одещині та Миколаївщині періодично дощитиме.
На решті території України вночі - без опадів.
У денні години п‘ятниці переважна частина України належатиме сухій погоді, лише на Одещині очікується дощ.
У Києві дощ найближчої ночі переходитиме у невеликий мокрий сніг.
Завтра вдень у столиці - без опадів.
Вночі в Києві 0…+2℃, вдень 25 березня +8…+10℃.
У суботу, 26 березня, знову тепло, а в неділю, 27 березня, - похолоднішає та буде вітряно.
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