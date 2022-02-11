До України несуться штормовий вітер, морози й мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних

Про це вона повідомила у telegram.

13 лютого буде холоднувато, проте сонце все ж світитиме і сліпитиме. Тобто, опадів не буде - сухо й сонячно.

Температура повітря очікується низькою. У ніч на неділю в більшості областей передбачається -2…-9℃.

Протягом дня 13 лютого потепліє до +2…+5℃, а на Сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина) буде ще холодніше, від -2℃ до +2℃.

Сонячну, хоча й холодну погоду, організує антициклон, який вже завтра підсунеться до України.





Тому вдень 12 лютого переважна більшість нашої території опиниться у сухій повітряній масі, а мокрий сніг пройде лише в східних областях.

Найближчої ночі та завтра вранці опади - через діяльність атмосферного фронту - пройдуть у більшості областей України.

Лише південна частина уникне вологої повітряної маси - там завтра сухо. А вдень згадуваний антициклон відсуне опади східніше.

У суботу вітер очікується північно-західним, рвучким, навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. А в неділю вітер вгомониться, послабшає і перейде на південний напрямок.

У Києві найближчої ночі, завтра вранці - мокрий сніг. Вдень 13 лютого - без опадів.

14 лютого у Києві - ясна сонячна погода. Проте вихідними й у столиці похолоднішає - вночі до невеликого морозу, вдень очікується 0..+3℃.



У суботу ймовірний сильний вітер, у неділю він послабне.

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