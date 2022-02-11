До України несуться штормовий вітер, морози й мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних
В Україні 12-13 лютого буде прохолодна погода вдень і нічні морози. Також очіються рвучкий вітер і мокрий сніг
Про це вона повідомила у telegram.
13 лютого буде холоднувато, проте сонце все ж світитиме і сліпитиме. Тобто, опадів не буде - сухо й сонячно.
Температура повітря очікується низькою. У ніч на неділю в більшості областей передбачається -2…-9℃.
Протягом дня 13 лютого потепліє до +2…+5℃, а на Сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина) буде ще холодніше, від -2℃ до +2℃.
Сонячну, хоча й холодну погоду, організує антициклон, який вже завтра підсунеться до України.
Тому вдень 12 лютого переважна більшість нашої території опиниться у сухій повітряній масі, а мокрий сніг пройде лише в східних областях.
Найближчої ночі та завтра вранці опади - через діяльність атмосферного фронту - пройдуть у більшості областей України.
Лише південна частина уникне вологої повітряної маси - там завтра сухо. А вдень згадуваний антициклон відсуне опади східніше.
У суботу вітер очікується північно-західним, рвучким, навіть із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. А в неділю вітер вгомониться, послабшає і перейде на південний напрямок.
У Києві найближчої ночі, завтра вранці - мокрий сніг. Вдень 13 лютого - без опадів.
14 лютого у Києві - ясна сонячна погода. Проте вихідними й у столиці похолоднішає - вночі до невеликого морозу, вдень очікується 0..+3℃.
У суботу ймовірний сильний вітер, у неділю він послабне.
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