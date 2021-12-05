До України прибула друга партія у 66 тис. тонн вугілля зі США
Україна отримала другу партію вугілля зі Сполучених Штатів у 66 тис. тонн
Про це повідомляє компанія "ДТЕК Енерго".
У компанії, яка законтрактувала американське вугілля, повідомили, що до України прибуло друге судно класу "Панамакс" з вантажем.
"Судно поставлене в рамках домовленостей компанії ДТЕК з міжнародними постачальниками про імпорт в Україну 7 суднових партій з вугіллям зі США та Колумбії", – заявили у ДТЕК.
Загальний обсяг другої партії вугілля складає 66 тис. тонн.
Зазначається, що перша партія у 60,5 тис. тонн палива завезена для потреб державної генерації "Центренерго", була спрямована на Вуглегірську, Зміївську та Трипільську теплоелектростанції. Вугілля з другого судна призначене для потреб ТЕС "ДТЕК Енерго".
У грудні до України прибудуть ще три партії американського вугілля. Сумарний обсяг постачання за листопад–січень складе 470 тис. тонн.
- 27 серпня стало відомо, що "ДТЕК Енерго" та "Центренерго" погодили з американською компанією постачання в Україну 75 тис. тонн енергетичного вугілля.
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