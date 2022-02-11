До України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів

Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.



"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України", – написав Резніков.



Він зазначив, що загальна вага військової допомоги від США сягла вже 1300 тонн.

Нагадаємо, що 11 лютого в Україну вже прибули два літаки з США із військовою допомогою - загалом 130 тонн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі міжнародні партнери вже надали Україні військово-оборонну допомогу на близько $1,5 млрд.