До України прибули ще 90 тонн американських боєприпасів
У п'ятницю, 11 лютого, до Києва прибув черговий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки
Про це повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних сил України", – написав Резніков.
Він зазначив, що загальна вага військової допомоги від США сягла вже 1300 тонн.
- Нагадаємо, що 11 лютого в Україну вже прибули два літаки з США із військовою допомогою - загалом 130 тонн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі міжнародні партнери вже надали Україні військово-оборонну допомогу на близько $1,5 млрд.
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