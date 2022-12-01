До України приїхав британський телеведучий Бер Гріллз
Британський мандрівник, телеведучий та письменник Бер Гріллз найбільш відомий завдяки телепрограмі "Вижити будь-якою ціною"
Про ще одного зіркового гостя, який скористався послугами "Укрзалізниці", повідомили на сторінці компанії у соцмережі.
"Звісно, його не здивуєш кількома годинами без світла і душу, але до його колекції сюжетів про потворних істот українцям точно є кого додати", – зазначили в "Укрзалізниці.
Працівники висловили сподівання, що його документальні кадри розкриють світові ще більше правди про події в Україні.
Довідково
Едвард Майкл "Беар" Гріллз, мандрівник, телеведучий та письменник. Його програма, яка звучить в українському перекладі "Вижити будь-якою ціною", виходить на "Channel 4" для Великої Британії і на Discovery Channel для США, Європи, Азії та Африки. У програмі Гріллз висаджується в диких місцях, показуючи глядачам, як виживати. Програма виходить з жовтня 2006 року. На сьогодні вийшло сім сезонів.Всі експедиції Гріллза збирали гроші для благодійних організацій.
До слова, батько мандрівника – політик з Консервативної партії Британії, а його бабуся – Патрісія Форд була членом парламенту від Ольстерсьої юніоністської партії. Дід по матері – професійний гравець у крикет Невіл Форд.
Поза телебаченням Гріллз іноді працює мотиваційним ораторомСлідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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