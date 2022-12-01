До України приїхав британський телеведучий Бер Гріллз

Про ще одного зіркового гостя, який скористався послугами "Укрзалізниці", повідомили на сторінці компанії у соцмережі.

"Звісно, його не здивуєш кількома годинами без світла і душу, але до його колекції сюжетів про потворних істот українцям точно є кого додати", – зазначили в "Укрзалізниці.

Працівники висловили сподівання, що його документальні кадри розкриють світові ще більше правди про події в Україні.

Довідково

Едвард Майкл "Беар" Гріллз, мандрівник, телеведучий та письменник. Його програма, яка звучить в українському перекладі "Вижити будь-якою ціною", виходить на "Channel 4" для Великої Британії і на Discovery Channel для США, Європи, Азії та Африки. У програмі Гріллз висаджується в диких місцях, показуючи глядачам, як виживати. Програма виходить з жовтня 2006 року. На сьогодні вийшло сім сезонів.Всі експедиції Гріллза збирали гроші для благодійних організацій.

До слова, батько мандрівника – політик з Консервативної партії Британії, а його бабуся – Патрісія Форд була членом парламенту від Ольстерсьої юніоністської партії. Дід по матері – професійний гравець у крикет Невіл Форд.

Поза телебаченням Гріллз іноді працює мотиваційним оратором