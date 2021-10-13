До України прийдуть сніг, тумани й холод, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 14 жовтня очікуються холод, тумани, сильний вітер та сніг
Про це передає синоптик Наталка Діденко.
Вологий циклон вже завтра залишить межі України і дощі втримаються хіба що на північному сході України. А також трохи вологи припаде на західні області - у Карпатах із снігом.
Також країну огорнуть тумани.
Дощів суттєвих не передбачається, проте буде холодно.
Вдень очікується +8°C…+13°C.
Ночі будуть холодні +1°C…+6°C, при проясненнях до невеликих "мінусів".
У п'ятницю вздовж смуги Одещина-Кропивницький з районами-Черкащина-Дніпропетровщина-Харківщина може щось покапати дощ.
Завтра на Лівобережжі України очікується сильний вітер.
У Києві на Покрови і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі +2°C…+5°C, у денні години +9°C…+13°C.
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